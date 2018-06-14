Эрдоган решил предложить Путину "совместно производить" С-500

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о проделанной Владимиру Путину предложение совместно производить зенитные ракетные системы С-500. С таким заявлением, как сообщает телеканал A Haber, турецкий лидер выступил в интервью телеканалу 24 TV, информирует УНН.

“Я сделал предложение Путину совместно производить С-500”, — приводит A Haber слова Эрдогана. Он не рассказал об ответе президента РФ. Турецкий лидер также не сообщил о том, когда конкретно состоялся разговор между политиками на эту тему.

Anadolu также приводит выдержку из интервью турецкого президента 24 TV. “Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к коллективному производству. Возможно также совместное производство С-500”, — цитирует агентство Эрдогана.

Как сообщал УНН, США считают, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создаст для ВС страны определенные технические риски. Вашингтон считает за лучшее, чтобы Анкара не покупала этот вид вооружений в Москву.