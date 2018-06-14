Украинская атлетка стала призером турнира серии IAAF World Challenge

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинка Ольга Ляхова финишировала третьей на турнире “Golden Spike” в Остраве (Чехия), который входит в серию IAAF World Challenge, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Ляхова преодолела 800 метров с лучшим результатом сезона (2:00,90 мин) и только одной сотой уступила Ноэль Яриго из Бенина. При этом позади остались, в частности, эфиопка Гензебе Дибаба, британка Линси Шарп и исландка Анита Хинриксдоттир. А победу со временем 1:59,20 мин отпраздновала марокканка рабаба Арафа.

Среди других результатов отметим, что Баршим из Катара с рекордом турнира победил в секторе для прыжков в высоту (2,38 м). Предыдущий рекорд (2,33 м) принадлежал украинцу Богдану Бондаренко и был установлен им в 2014 году.

Еще один рекорд соревнований на свой счет записал новозеландец Томас Уолш. Он победил в толкании ядра с результатом 22,16 метров, побив рекорд американца Риисе Хоффа 2007 года (21,77 м). Отметки 22 метров ядро ​​также отправил поляк Михал Харатик (22,08 м — национальный рекорд).

Как сообщал УНН, Ляхову объявляли лучшей легкоатлеткой Украины по итогам июня прошлого года.