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Украинская атлетка стала призером турнира серии IAAF World Challenge

Украинская атлетка стала призером турнира серии IAAF World Challenge

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинка Ольга Ляхова финишировала третьей на турнире “Golden Spike” в Остраве (Чехия), который входит в серию IAAF World Challenge, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Ляхова преодолела 800 метров с лучшим результатом сезона (2:00,90 мин) и только одной сотой уступила Ноэль Яриго из Бенина. При этом позади остались, в частности, эфиопка Гензебе Дибаба, британка Линси Шарп и исландка Анита Хинриксдоттир. А победу со временем 1:59,20 мин отпраздновала марокканка рабаба Арафа.

Среди других результатов отметим, что Баршим из Катара с рекордом турнира победил в секторе для прыжков в высоту (2,38 м). Предыдущий рекорд (2,33 м) принадлежал украинцу Богдану Бондаренко и был установлен им в 2014 году.

Еще один рекорд соревнований на свой счет записал новозеландец Томас Уолш. Он победил в толкании ядра с результатом 22,16 метров, побив рекорд американца Риисе Хоффа 2007 года (21,77 м). Отметки 22 метров ядро ​​также отправил поляк Михал Харатик (22,08 м — национальный рекорд).

Как сообщал УНН, Ляхову объявляли лучшей легкоатлеткой Украины по итогам июня прошлого года.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
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