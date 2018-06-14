На западе Украины ожидаются сильные дожди с грозами

КИЕВ. 14 июня. УНН. В западных областях Украины сегодня ожидаются сильные дожди, грозы, местами град. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"14 июня в западных, Житомирской, Винницкой областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с, местами град. В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, днем ​​и в Винницкой и Хмельницкой областях возможны сильные дожди", - сообщили в ведомстве.

Также 14-15 июня на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,5 м над текущими уровнями.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока и образование локальных селевых потоков.

Кроме того, 14-15 июня в Украине, кроме большинства районов западных, северных, Черкасской и Полтавской областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, разряды молний во время ливней в Хмельницкой области подожгли три дома.