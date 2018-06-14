Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу

КИЕВ. 14 июня. УНН. Закон о Высшем антикоррупционном суде, принятый украинским парламентом 7 июня, вступил в силу, передает УНН.

Так, официально опубликованный накануне закон об Антикоррупционном суде набирает силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, то есть, 14 июня.

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Напомним, 11 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде. Порошенко заявил, что на этой неделе, с 11 по 17 июня, планирует завершить разработку законопроекта об образовании АКС.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия запустит Антикоррупционный суд, как только наберется необходимое количество судей - 35 человек.

Верховная Рада 7 июня приняла президентский законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Согласно закону, Антикоррупционный суд будет, в частности, рассматривать дела по подозрению в коррупции чиновников. При этом дела, которые находятся на рассмотрении в судах общей юрисдикции, не будут переданы в Антикоррупционный суд. Предусмотрено создание апелляционной палаты суда.