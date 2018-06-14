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Сдаваться не собирается: Сенцов начинает второй месяц голодовки

Сдаваться не собирается: Сенцов начинает второй месяц голодовки

Олег Сенцов

КИЕВ. 14 июня. УНН. Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом сегодня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Актуальных официальных сообщений о состоянии здоровья Сенцова нет. Специалисты больницы города Лабытнанги, которые 8 июня осмотрели украинца, указали, что "осужденный Сенцов... постоянно находится под динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание", "Сенцову проведен ряд клинико-инструментальных исследований", а врачам колонии "предоставлены рекомендации по дальнейшему ведения пациента".

Как сообщила сестра Сенцова Наталья Каплан, 8 июня Олега отвозили в реанимацию. Сейчас он находится в медчасти колонии, прекращать голодовку не собирается.

"Неизвестно пока, применяли ли принудительное кормление, как угрожали. Это все будет известно в конце недели. Сдаваться он не собирается, умирать не собирается, но и отступать от условий голодания тоже", - рассказала Каплан.

Активисты в Украине и мире требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

Кроме того, Европарламент проведет сегодня дебаты, а позже голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова.

Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Источник: УНН
Теги: Россия, Олег Сенцов, голодовка
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