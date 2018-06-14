Сытник прогнозирует негативную реакцию международных партнеров по апелляции в законе об АКС

КИЕВ. 13 июня. УНН. Норма об апелляции в законе о Высшем антикоррупционный суд вызовет негативную реакцию со стороны международных партнеров Украины. Об этом во время брифинга заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент УНН.

"Я уверен, что этот нюанс будет замечен всеми и будет очень негативная реакция со стороны наших международных партнеров", - подчеркнул А.Ситник.

Кроме того, руководитель НАБУ считает, что это положение в законе о Антикоррупционный суд отдаляет запуск этого органа.

"Мы ознакомились с финальным текстом (закона о АКС - ред.), увидели, что не обошлось без определенного обмана и манипуляций. К сожалению, этот момент отдаляет работу этого суда", - резюмировал А.Ситник.

Напомним, в Комитете по вопросам правовой политики и правосудия заявили, что норма о апелляции соответствует заключению экспертов Венецианской комиссии.