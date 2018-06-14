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Помпео: санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации

Помпео: санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации

Майк Помпео

КИЕВ. 14 июня. УНН. Снятие санкции США против Северной Кореи возможно только после полной денуклеаризации. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“Президент Трамп был очень четким насчет порядка денуклеаризации и снятии санкций”, — заявил М.Помпео после встречи с президентом Южной Кореи и министром иностранных дел Японии.

“Мы собираемся получить полную денуклеаризацию; только тогда будет снятие санкций”, - сказал он.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

Источник: УНН
Теги: США, санкции, КНДР
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