СБУ должна прекратить борьбу с экономической преступностью - Мингарелли

КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба безопасности Украины сосредоточиться на трех основных видах деятельности. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"СБУ должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму. СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции особенно, что касается борьбы с экономической преступностью", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал УНН, специалисты по ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели.