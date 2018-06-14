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СБУ должна прекратить борьбу с экономической преступностью - Мингарелли

СБУ должна прекратить борьбу с экономической преступностью - Мингарелли

Хьюг Мингарелли

КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба безопасности Украины сосредоточиться на трех основных видах деятельности. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"СБУ должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму. СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции особенно, что касается борьбы с экономической преступностью", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал УНН, специалисты по ЕС проведут для СБУ тренинги по добродетели.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ЕС, Хьюг Мингарелли
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