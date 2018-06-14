Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
16095
Версия для печати

Представитель НАТО в Украине: СБУ должна быть демилитаризованной и деполитизированной

Представитель НАТО в Украине: СБУ должна быть демилитаризованной и деполитизированной

КИИВ.14 июня. УНН. СБУ должно быть демилитаризованной и деполитизированной внутренней эффективной службой безопасности. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"Мы бы хотели видеть СБУ демилитаризованной и деполитизированной эффективной службой внутренней безопасности ... Такая трансформация требует изменения отдельных правоохранительных функций, которые существуют в сфере борьбы с экономическими преступлениями, противодействием коррупции. Также это требует разграничения с другими правоохранительными органами. Процесс реформирования должен быть продлен ", - подчеркнул Винников.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму. СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Источник: УНН
Теги: СБУ, НАТО, Украина, реформа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.