Представитель НАТО в Украине: СБУ должна быть демилитаризованной и деполитизированной

КИИВ.14 июня. УНН. СБУ должно быть демилитаризованной и деполитизированной внутренней эффективной службой безопасности. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент УНН.

"Мы бы хотели видеть СБУ демилитаризованной и деполитизированной эффективной службой внутренней безопасности ... Такая трансформация требует изменения отдельных правоохранительных функций, которые существуют в сфере борьбы с экономическими преступлениями, противодействием коррупции. Также это требует разграничения с другими правоохранительными органами. Процесс реформирования должен быть продлен ", - подчеркнул Винников.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины должна сосредоточиться на трех основных видах деятельности: защита государственной тайны, контрразведывательная деятельность и противодействие терроризму. СБУ должна прекратить осуществлять любые другие правоохранительные задачи или функции особенно, что касается борьбы с экономической преступностью. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.