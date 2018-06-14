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Четверг, 14 июня 2018, 11:09 • Владислав Хлынин • 10065
В Киеве сообщили о заминировании бизнес-центра
КИЕВ. 14 июня. УНН. В столице неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центра на улице Евгения Коновальца. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Как рассказали правоохранители, по предварительной информации, мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о возможном заминировании бизнес-центра на ул.Коновальца, 36д. По их словам, он так решил, потому что якобы услышал разговор двух россиян.
Когда через 5 минут правоохранители попытались перезвонить мужчине, оказалось, что номер недействителен.
Возле здания стоят авто пожарных, патрульной и скорой.
Напомним, ночью 13 июня аноним сообщил о заминировании ряда станций столичной подземки.
Источник: УНН