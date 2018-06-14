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Новости: Киев
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В Киеве сообщили о заминировании бизнес-центра

В Киеве сообщили о заминировании бизнес-центра

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КИЕВ. 14 июня. УНН. В столице неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центра на улице Евгения Коновальца. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Как рассказали правоохранители, по предварительной информации, мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о возможном заминировании бизнес-центра на ул.Коновальца, 36д. По их словам, он так решил, потому что якобы услышал разговор двух россиян.

Когда через 5 минут правоохранители попытались перезвонить мужчине, оказалось, что номер недействителен.

Возле здания стоят авто пожарных, патрульной и скорой.

Напомним, ночью 13 июня аноним сообщил о заминировании ряда станций столичной подземки.

Источник: УНН
Теги: Киев, минирование, центр
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