В Киеве сообщили о заминировании бизнес-центра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В столице неизвестный сообщил о заминировании бизнес-центра на улице Евгения Коновальца. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Как рассказали правоохранители, по предварительной информации, мужчина позвонил на линию "102" и сообщил о возможном заминировании бизнес-центра на ул.Коновальца, 36д. По их словам, он так решил, потому что якобы услышал разговор двух россиян.

Когда через 5 минут правоохранители попытались перезвонить мужчине, оказалось, что номер недействителен.

Возле здания стоят авто пожарных, патрульной и скорой.

Напомним, ночью 13 июня аноним сообщил о заминировании ряда станций столичной подземки.