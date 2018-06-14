В Николаеве задержали трех из-за изнасилование 12-летней девушки

КИЕВ. 14 июня. УНН. Полиция Николаева задержала трех молодых ребят, которые причастны к изнасилованию 12-летней девушки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Николаевской области, передает УНН.

"Сообщение о том, что во дворе дома находится девочка, которая просит о помощи и заявляет о совершении насильственных действий, поступило в полицию после полуночи 14 июня от жителя одного из домов по проспекту Центральному в Николаеве", - говорится в сообщении.

Заявитель рассказал, что ночью, возвращаясь домой, его окликнул неизвестный нетрезвый молодой человек, а когда они начали разговор, мужчина увидел, как недалеко от них вышла нетрезвая девушка в окровавленной одежде. В это время двое неизвестных убегали.

Сначала патрульным полицейским, которые прибыли на место происшествия, юноша, как выяснилось потом, также из компании злоумышленников, пытался дать ложные показания, поэтому правоохранители, узнав от потерпевшей, что она вместе с обидчиками заходила в торговое заведение, быстро отправились просматривать видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Получив детальное описание внешности, в течение часа полицейские установили местонахождение и задержали неподалеку от места преступления юношей, которые продолжали распивать алкогольные напитки. На их одежде были пятна крови, поэтому сомнений у патрульных относительно их причастности к совершению изнасилования не было.

Все трое николаевцев, двух 18-ти лет, один - 21-го, полицейские доставили в Центральный отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи. По словам задержанных и 12-летней потерпевшей, предварительно установлено, что они познакомились в парке в центре города, вместе распивали спиртные напитки, а потом, закупив еще алкоголя, отправились в ближайший двор многоэтажек. Там, предварительно, двое злоумышленников воспользовались беспомощным состоянием пострадавшей и совершили в отношении нее насильственные действия, намерениям третьего помешали прохожие.

Следователями Центрального отдела полиции расследуются обстоятельства уголовного производства, начатого по ч.4 ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Назначены соответствующие экспертизы и другие следственные действия, после проведения которых возможна дополнительная квалификация.

Напомним, мужчина изнасиловал свою девятилетнюю падчерицу в Днепропетровской области.