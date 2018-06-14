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В Минобороны продемонстрировали новый военный автомобиль оточественного производства

В Минобороны продемонстрировали новый военный автомобиль оточественного производства

фотогалерея

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак представил новый военный автомобиль "Новатор" - продукт украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - сообщил глава оборонного ведомства.

Как сообщал УНН, 12 июня, была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил. Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.

Источник: УНН
Теги: фото, Минобороны, армия, ВСУ, автомобили
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