В Минобороны продемонстрировали новый военный автомобиль оточественного производства

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак представил новый военный автомобиль "Новатор" - продукт украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бронеавтомобиль рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение в подразделения Вооруженных Сил Украины.



"Сейчас мы рассматриваем вопрос по установке на данный автомобиль противотанковых комплексов отечественного производства "Стугна" и "Корсар", - сообщил глава оборонного ведомства.

Как сообщал УНН, 12 июня, была проведена проверка готовности подразделений одной из танковых бригад ВС Украины в составе Объединенных сил. Личный состав выполнял действия в различных формах и способах применения бригады.