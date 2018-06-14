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В ГБР рассказали, какие дела будут расследовать их сотрудники

В ГБР рассказали, какие дела будут расследовать их сотрудники

КИЕВ. 14 июня. УНН. Государственное бюро расследований будет расследовать уголовные производства в отношении должностных лиц и в сфере военных преступлений. Об этом во время встречи парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: компетенции, разграничения полномочий и синергия" заявил руководитель ГБР Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Мы будем расследовать все уголовные производства в отношении должностных лиц, правоохранителей и судей, кроме тех, где расследование будет (проводиться - ред.) работниками НАБУ. Также ГБР будет расследовать уголовные производства в сфере военных преступлений", - сообщил Р.Труба.

Как сообщал УНН, в ГБР прокомментировали блестящий результат на вступительном испытании.

Источник: УНН
Теги: ГБР
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