В Эфиопии откроют визовый центр Украины

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Эфиопии 16 июля заработает визовый центр Украины. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Визовый центр Украины в Эфиопии начнет работу 16 июля во городе Аддис-Абеба на 3-м этаже торгового центра "Морнинг Стар".

Визовый центр будет принимать и передавать на рассмотрение посольства Украины в Эфиопии ходатайство об оформлении виз для въезда в Украину иностранцев и лиц без гражданства от граждан следующих стран: Эфиопия, Республика Джибути, Республика Уганда, Бурунди, Малави, Республика Руанда, Южный Судан, Союз Коморских островов, Сейшельские Острова, Объединенная Республика Танзания, а также тех иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Эфиопии.

При этом визовый центр будет обеспечивать только техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, решение об оформлении или отказе в оформлении виз будут приниматься, как и раньше, консулом посольства Украины в Эфиопии.

Как сообщал УНН, Украина до сих пор не назначила послов в 16 странах мира.