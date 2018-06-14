В ЕБРР склоняются к увеличению размера инвестиций в Украину

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украина является важным направлением инвестиций для Европейского банка реконструкции и развития и мощной площадкой реализации крупных проектов совместно с международными партнерами. Об этом сказал первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Встреча состоялась в рамках визита Юргена Ригтеринка в Киев, передает УНН.

"Я на должности первого вице-президента ЕБРР всего 9 недель. И тот факт, что сейчас я с визитом в Украине, говорит о важности Вашей страны в нашем портфеле проектов. Для нас Украина - это не только направление инвестиций, но и важная площадка сотрудничества по целому ряду проектов, который реализуем совместно с другими международными партнерами", - отметил Юрген Ригтеринк.



"Наши отношения имеют потенциал к увеличению. Банк является одним из крупнейших инвесторов в экономику Украины. И сейчас мы говорим об усилении взаимодействия и повышения ее эффективности", - сказал Владимир Гройсман.



Первый вице-президент ЕБРР напомнил, что сейчас Банк обрабатывает пятилетний план работы в Украине, который предусматривает в том числе увеличение финансирования и углубленное сотрудничество по конкретным направлениям - прежде всего по работе государственных банков и развития энергосектора.



"У нас большой пакет предложений, поэтому нам очень важны такие личные контакты на уровне руководства правительства, когда можно обсудить конкретные проекты", - сказал первый вице-президент ЕБРР.

Как сообщал УНН, ЕБРР планирует предоставить Украине 250 млн евро на развитие возобновляемой энергетики.