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КСУ завершил слушания по вопросу банковской тайны и персональных данных

КСУ завершил слушания по вопросу банковской тайны и персональных данных

КИЕВ. 14 июня. УНН. Конституционный Суд Украины завершил на открытой части пленарного заседания слушание дела о соответствии Конституции Украины положений абзаца первого пункта 40 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины. Об этом сообщил отдел коммуникаций Конституционного Суда Украины и правового мониторинга, передает УНН.

“Субъект права на конституционное представление обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать не соответствующими части первой статьи 8, частям первой, второй статьи 32 Конституции Украины (неконституционными) положения абзаца первого пункта 40 раздела VI ”Заключительные и переходные положения“ Бюджетного кодекса Украины, согласно которым ”при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право на безоплатное получение информации, содержащей банковскую тайну, персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы или органы местного самоуправления“, в части, предусматривает право Министерства финансов Украины на получение информации, содержащей персональные данные”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 14 июня Конституционный Суд Украины в порядке письменного производства начал рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В ходе пленарного заседания Большая палата Конституционного Суда Украины заслушала судью-докладчика Александра Литвинова по содержанию конституционного представления и позиций должностных лиц государства и ученых по вопросам, поднятым в конституционном представлении.

Конституционный Суд Украины завершил слушания дела на открытой части пленарного заседания и перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Председательствовал на пленарном заседании заместитель Председателя Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

На пленарном заседании присутствовали постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Анатолий Селиванов, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Виктор Барвицкий, представители средств массовой информации.

Напомним, 4 марта 2018 года вступил в силу закон о кредитном реестре НБУ.

Источник: УНН
Теги: Бюджетный кодекс, Минфин, Конституционный суд
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