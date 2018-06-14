Нацкомиссия выдала "Киевтеплоэнерго" лицензии на осуществление деятельности на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня, 14 июня, на заседании Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго" лицензии на производство тепловой и электрической энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева.

Соответствующие постановления вступают в силу с 1 августа 2018 года.

Напомним, с 1 мая исполнителем услуг горячего водоснабжения в Киеве, после завершения сделки с ОАО "Киевэнерго", стало коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". После выполнения первого этапа завершения сделки в управление КП переданы котельные и тепловые сети. Принято решение, что ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остаются в управление ОАО "Киевэнерго" до 1 августа, то есть до момента получения "Киевтеплоэнерго" соответствующих лицензий на осуществление хозяйственной деятельности на этих объектах.