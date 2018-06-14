МВД РФ дали указание замалчивать данные о преступлениях на время ЧМ-2018 - СМИ

КИЕВ. 14 июня. УНН. За неделю до начала чемпионата мира по футболу в Росии, который пройдет с 14 июня по 15 июля, региональные управления российского МВД перестали публиковать на своих сайтах новости о раскрытии преступлений и задержании подозреваемых. Об этом сообщает "Медиазона", передает УНН.

По информации источников, сотрудники подразделений МВД в российских регионах накануне чемпионата мира по футболу получили указания не публиковать в СМИ негативные новости. Ранее об особом порядке общения с прессой писал паблик "Омбудсмен полиции", там разместили фотографию телеграммы управления по Центральному федеральному округу, где сказано: "В период с 05 июня по 25 июля 2018 года приостановить размещение в средствах массовой информации сведений о результатах оперативно-розыскных и предупредительно-профилактических мероприятий", пишет издание.

Отмечается со ссылкой на представителя российских правоохранителей, что информация о бытовых преступлениях будет предоставлятся только в ответ на письменные запросы.

Указано, что после изучения сайтов всех региональных управлений МВД РФ стало ясно, что с 6 июня там перестали публиковать новости, которые так или иначе связаны с задержанием предполагаемых преступников, раскрытием преступлений, розыском. Ведомства даже перестали публиковать ежедневные сводки о состоянии преступности в регионах, пишет издание.

"В период с 1 по 6 июня региональные управления опубликовали 1438 новостей, в которых были слова "задержать", "раскрыть", "розыск" или "УК" (готовый запрос для поиска таких новостей на сайтах УМВД). С 7 по 13 июня опубликовано только 71 такое сообщение - в 20 раз меньше. После 7 июня отчеты о текущей деятельности как правило сводятся к сообщениям о розыске пропавших", - отмечает издание.

В региональных пресс-службах изданию подтвердили, что сосредоточились на рассказах о профилактике преступлений из-за "особого распоряжения".

Чемпионат мира-2018 по футболу пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля.