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Навальный вышел из тюрьмы

Навальный вышел из тюрьмы

Алексей Навальный

КИЕВ. 14 июня. УНН. Алексей Навальный вышел из тюрьмы после 30 суток ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram журналиста Алексея Венедиктова.

"Алексей Навальный вышел после 30 суток ареста", - сказано в сообщении.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации акции "Он нам не царь".

Как сообщал УНН, в российских городах на акциях протеста “Он нам не царь” по состоянию на 17.00 5 мая были задержаны 1029 лиц.

Акции протеста по всей территории России были приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носила название "Он нам не царь" и была организованна сторонниками Алексея Навального.

Источник: УНН
Теги: Россия, чиновник, тюрьма
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