КИЕВ. 14 июня. УНН. Алексей Навальный вышел из тюрьмы после 30 суток ареста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram журналиста Алексея Венедиктова.

"Алексей Навальный вышел после 30 суток ареста", - сказано в сообщении.

Напомним, Тверской суд Москвы приговорил политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации акции "Он нам не царь".

Как сообщал УНН, в российских городах на акциях протеста “Он нам не царь” по состоянию на 17.00 5 мая были задержаны 1029 лиц.



Акции протеста по всей территории России были приуроченные к официальной церемонии инаугурации Владимира Путина. Акция носила название "Он нам не царь" и была организованна сторонниками Алексея Навального.