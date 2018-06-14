Украина представила комитету ЕС видеодоказательства нарушения боевиками минских соглашений

КИЕВ. 14 июня. УНН. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев представил видеодоказательства нарушений минских соглашений со стороны российско-оккупационных войск и призвал делегацию политики и безопасности ЕС к усилению давления на Россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.

Видеодоказательства были записаны с камер наблюдения в районе операции, на котором зафиксированы обстрелы украинских позиций артиллерией российско-оккупационных войск в течение мая-июня текущего года.

Также была представлена видеозапись провокационного обстрела из крупнокалиберного пулемета, установленного на автомобиле, который велся 7 июня по Донецкой фильтровальной станции (ДФС) со стороны оккупированной Крутой Балки (1,5 км северо-западнее Ясиноватой).

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, 13 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы.