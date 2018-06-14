Украина покупает все больше свинины за границей

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украина в январе-мая 2018 года сократила экспорт свинины в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 — до 921 тыс. тонн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передает УНН.

Отмечается, что за 5 месяцев этого года Украина экспортировала свинины на 2,13 млн долл. против 6,3 млн долл. за пять месяцев 2017 года.

Импорт свинины в Украину за этот указанный период вырос в 6,6 раза — до 5,2 тыс. тонн.

В страну было ввезено свинины на 9,4 млн долл. против 1,4 млн долл. в январе-мае 2017 года.

В частности, из Нидерландов в Украину было поставлено свинины на 2,2 млн долл., из Германии — на 1,7 млн долл., из Дании — на 1,6 млн долл., из других стран — на 3,7 млн долл.

Напомним, по словам нардепа Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, Украина не импортировала последние 4 года.

Одна из причин такой статистики — болезнь АЧС, не обошла в Украине ни одного региона.