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Руководитель одного из центров госстандарта подозревается во взятке 10 тысяч долларов

Руководитель одного из центров госстандарта подозревается во взятке 10 тысяч долларов

КИЕВ. 14 июня. УНН. По обвинению во взяточничестве на скамье подсудимых оказались генеральный директор государственного предприятия “Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала” и двое подчиненных ему работников. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“Завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению руководителя государственного предприятия ”Центр сертификации и экспертизы семян и посадочного материала“ и двух подчиненных ему работников, в получении неправомерной выгоды 10 тысяч долларов США за решение вопроса о непривлечении последнего к дисциплинарной ответственности”, - говорится в сообщении.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины и обвинительный акт в указанном уголовном производстве 12 июня 2018 года направлен в Голосеевский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

Указанным должностным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Как отмечается, уголовное производство по делу осуществляется Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины совместно с управлением процессуального руководства по уголовным производствам следователей Генеральной прокуратуры Украины.

Напомним, 13 июня в Черкассах на взятке 8000 долларов задержали местного прокурора и адвоката.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, взятка, подозреваемый
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