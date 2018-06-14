Во Франции снова захватили заложников

КИЕВ. 14 июня. УНН. На северо-востоке Франции заключенный захватил заложника в тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об). Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.

Отмечается, что 21-летний заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников.

По информации Ouest France, заложником являться надзиратель тюрьмы, он удерживается в камере заключенного.

Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник.

Как сообщал УНН, позавчера 10-м округе французской столицы Парижа преступник, угрожающий взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из зданий вместе с заложниками.