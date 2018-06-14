Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 12:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
495
Версия для печати

Во Франции снова захватили заложников

Во Франции снова захватили заложников

КИЕВ. 14 июня. УНН. На северо-востоке Франции заключенный захватил заложника в тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об). Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.

Отмечается, что 21-летний заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников.

По информации Ouest France, заложником являться надзиратель тюрьмы, он удерживается в камере заключенного.

Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник.

Как сообщал УНН, позавчера 10-м округе французской столицы Парижа преступник, угрожающий взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из зданий вместе с заложниками.

Источник: УНН
Теги: Франция, заложники, тюрьма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.