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Четверг, 14 июня 2018, 12:44 • Анастасия Ткачук • 495
Во Франции снова захватили заложников
КИЕВ. 14 июня. УНН. На северо-востоке Франции заключенный захватил заложника в тюрьме в городе Вильно-ла-Гранд (департамент Об). Об этом сообщает УНН со ссылкой на France-Presse.
Отмечается, что 21-летний заключенный отбывает наказание за уголовное преступление. На место прибыла ударная группа спецназа министерства юстиции по освобождению заложников.
По информации Ouest France, заложником являться надзиратель тюрьмы, он удерживается в камере заключенного.
Начата операция по подготовке штурма помещения, в котором находятся преступник и его заложник.
Как сообщал УНН, позавчера 10-м округе французской столицы Парижа преступник, угрожающий взорвать бомбу, забаррикадировался в одном из зданий вместе с заложниками.
Источник: УНН