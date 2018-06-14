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Вчера четверо украинских военных получили ранения

Вчера четверо украинских военных получили ранения

КИЕВ. 14 июня. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе четверо украинских военных получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Их было безотлагательно эвакуировано в военные госпитали", - говорится в сообщении.

Всего в течение минувших суток на Донбассе было зафиксировано 33 обстрела позиций Вооруженных сил Украины, из них на Луганском направлении состоялось 12 обстрелов, на Донецком - 21 обстрел. Украинским военным 21 раз приходилось открывать огонь.

По информации разведки, в результате ведения активной обороны в течение суток уничтожен один и ранены пятеро боевиков российско-оккупационных войск.

Напомним, подразделение одной из украинских механизированных бригад совсем недавно занял новую позицию на участке обороны Марьинка - Славное на Донбассе.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минобороны, обстрел, ВСУ, раненые, ООС
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