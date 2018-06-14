В парламенте зарегистрирован законопроект о защите свидетелей

КИЕВ. 14 июня. УНН. В парламенте зарегистрирован законопроект о защите участников уголовного судопроизводства, который предусматривает охрану свидетелей. Об этом во время парламентско-общественной платформы "Правоохранительные органы: Компетенции, Разграничение полномочий и Синергия" заявил народный депутат Украины Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Мы зарегистрировали законопроект ... о защите участников уголовного производства. Это новый закон, который создаст национальную службу участников уголовного судопроизводства и именно специальная служба будет заниматься защитой тех или иных людей ... Если расследуется какое-то преступление и человек дал показания против какого-то большого подонка. Передали дело в суд и человек подтвердил свои показания ... Если ему (свидетелю - ред.) нужна защита, это будет делать независимая, эффективная служба, будет использовать весь имеющийся европейский опыт средств охраны", - сообщил А.Геращенко.



Как сообщал УНН, Геращенко анонсировал новый законопроект о защите свидетелей.



На сегодняшний день в Украине отсутствует система защиты людей, давших показания в судах.