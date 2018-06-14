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Генассамблея ООН избрала Украину на три года в ЭКОСОС

Генассамблея ООН избрала Украину на три года в ЭКОСОС

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная Ассамблея ООН избрала 13 июня 2018 года Украину в состав Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 гг. Членство Украины поддержали 176 государств. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

“Членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации в Украине лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем более активно использовать потенциал ООН для решения насущных гуманитарных проблем”, - заявил Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко после процедуры избрания.

В 2019 году ЭКОСОС будет сосредоточивать свое внимание на развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержании малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата.

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 гг.

ЭКОСОС (The United Nations Economic and Social Council) — один из шести ключевых органов ООН, отвечающий за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. В ее состав входят 54 государств-членов ООН. Организация была основана в июне 1945 года.

Штаб-квартира ЭКОСОС расположена в Нью-Йорке (США). Члены совета избираются Генеральной ассамблеей сроком на три года. Каждый член ЭКОСОС имеет один голос.

Как сообщал УНН, Украина станет членом Инвестиционного комитета ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).

Источник: УНН
Теги: ООН, председатель, совет
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