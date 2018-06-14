Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 16:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
41715
Версия для печати

Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова

Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский парламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, требующую немедленного освобождения Сенцова. 455 за, 106 против", - сообщил он.

Европарламент сегодня провел дебаты, после чего должен был взяться за голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова.

Активисты в Украине и мире требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Олег Сенцов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.