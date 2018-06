Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский парламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в колонии за Полярным кругом. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, требующую немедленного освобождения Сенцова. 455 за, 106 против", - сообщил он.

Европарламент сегодня провел дебаты, после чего должен был взяться за голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова.

Активисты в Украине и мире требуют от России и ее президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

Сейчас Олег Сенцов находится в исправительной колонии в городе Лабытнанги на севере России. 14 мая он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России и Крыму.

Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес Сенцова в список политзаключенных.

the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea