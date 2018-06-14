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Российское командование активизировало ведение воздушной разведки на Донбассе

Российское командование активизировало ведение воздушной разведки на Донбассе

КИЕВ. 14 июня. УНН. Российско-оккупационные боевики на Донбассе активизировали ведение воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

“По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры для усиления ведения воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России. При этом, отдельные образцы беспилотников передаются для усиления воздушной разведки передовыми подразделениями противника, в которых они не предусмотрены по штату и где отсутствуют специалисты для их эксплуатации”, — говорится в сообщении.

Также разведка сообщает, что 10 июня боевики одной из передовых подразделений т.н. 1-го АК с целью разведки позиций Объединенных сил запустили беспилотник. Его сбили военные соседнего враждебного подразделения через ошибочно заданный и несогласованный маршрут полета.

Напомним, российское командование на Донбассе активизировало подготовку к применению артиллерийских подразделений.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, боевики, разведка
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