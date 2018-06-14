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В районе проведения ООС задержаны двое боевиков

В районе проведения ООС задержаны двое боевиков

КИЕВ. 14 июня. УНН. В районе проведения Операция объединенных сил пограничники задержали двух боевиков. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня в очередной раз, оперативными сотрудниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил совместно с сотрудниками Национальной полиции в Донецкой области задержаны 2 граждан Украины, жителей Славянского района Донецкой области, которые подозреваются в принятии участия в составе незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе оперативно-проверочных мероприятий установлено, что в 2014 году они добровольно вступили в состав незаконных вооруженных формирований.

По данным фактам в районный отдел полиции направлены уведомления по ч.2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Сведения внесены в ЕРДР, продолжается досудебное расследование по выяснению всех обстоятельств совершенных преступлений.

Стоит отметить, что с начала 2018 оперативниками Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы из состава Объединенных сил вместе с взаимодействующими правоохранительными органами установлено, задержано и привлечено к уголовной ответственности 42 лица, которые принимали участие в незаконных вооруженных формированиях.

Как сообщал УНН, российско-оккупационные боевики на Донбассе активизировали ведения воздушной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Источник: УНН
Теги: боевики, арест, ООС
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