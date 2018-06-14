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Боевики ночью применили минометы против сил ООС

Боевики ночью применили минометы против сил ООС

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня ночью боевики на Донецком направлении применили минометы против украинских подразделений. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает УНН.

"В течение ночи текущих суток, противник из района населенного пункта Докучаевск применил тяжелое вооружение по нашим позициям вблизи Новотроицкого. Оккупанты выпустили по украинским защитникам 6 мин с запрещенных минометов 120-го калибра", - сказал Мотузяник.

По его словам, остальные обстрелы со стороны противника, с применением крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия фиксировались ночью на Донецком направлении, а именно в районе Широкино и Лебединского.

"Отмечу, что украинские защитники открывали огонь. Потерь от начала текущих суток в рядах наших войск не зафиксировано", - отметил Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения боевых действий на Донбассе четверо украинских военных получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Минобороны, обстрел, ВСУ, ООС
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