Путин получил первый гол: правозащитница проанализировала резолюцию ЕП по Сенцову

КИЕВ. 14 июня. УНН. Европейский парламент в день начала чемпионата мира по футболу в России принял резолюцию в отношении РФ, в частности, по делу украинского политического заключенного Олега Сенцова, в которой упоминается, что по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму за решеткой оказались не менее 70 человек, и содержится призыв их освободить, а также пролонгировать санкции ЕС против России и ввести индивидуальные меры против лиц, причастных к фабрикации уголовных дел. Об этом сообщила правозащитница Александра Матвийчук в Facebook, передает УНН.

"Принятие срочной резолюции является своего рода реакцией на объявленную Олегом голодовку. Поэтому закономерно, что ему посвящено наибольшее внимание в тексте. Речь идет о принудительном предоставлении российского гражданства (отсюда акцент на "украинском" в названии документа), о применении пыток, что так и остались нерасследованными, о незаконном приговоре суда, который ЕС не признает, и строгом 20-летнем заключеним в самой северной колонии России", - указала она, отметив, что анализ резолюции основан на тексте, внесенном в зал для голосования.

Правозащитница отметила, что "очень важно, что в тексте резолюции четко указано, что по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму за решеткой оказались не менее 70 человек, дан перечень всех 70-ти с отдельным акцентом на том, что и он далеко неполный". Она добавила, что европарламентарии отдельно упомянули и о голодовке крымского фермера Владимира Балуха, который держит его аж с 19 марта.

"В тексте документа несколько раз подчеркивается распространенность практики применения пыток к заключенным, на примере Николая Карпюка, Евгения Панова и других", - добавила Матвийчук.

По ее словам, вопрос об оккупированном Крыму является одним из центровых в резолюции. "Вспоминается и о принудительном введении репрессивного российского законодательства, и о милитаризации Крыма, что является угрозой для региональной системы безопасности, и о массовых нарушениях прав человека на полуострове, в частности в отношении этнических украинцев и крымских татар", - сообщила она.

"Из скрытых акцентов - это пункт о несоответствии России взятым на себя международным обязательствам, в том числе и стандартам Совета Европы (привет пророссийским лоббистам, которые проталкивают снятие санкций в ПАСЕ). Важно. ЕП прямо отметил, что не признает юрисдикцию российских судов за пределами российской территории, поэтому все решения оккупационных судов Крыма автоматически являются нелегитимными", - отметила правозащитница.

По словам Матвийчук, от России в резолюции требуют:

освободить Олега Сенцова и 70 заключенных по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму,

обеспечить условия содержания заключенных в соответствии с международными стандартами, свободный доступ к ним консулов, адвокатов и родных,

предоставлять надлежащую медицинскую помощь (за этими сухими словами стоят страдания Бекира Дегерменджы, Узеира Абдуллаева, Станислава Клыха, других людей и боль их родных),

предоставить доступ международным мониторинговым миссиям на оккупированный полуостров (здесь стоит напомнить, что Россия проводит политику изоляции и не пускает на полуостров никого, кроме купленных Кремлем европейцев и миссии Штудмана).

А структуры ЕС в документе призвали:

продолжить мониторинг ЕС и посольств стран-членов над судами по делам правозащитников,

пролонгировать санкции ЕС против России и ввести индивидуальные меры против лиц, причастных к фабрикации уголовных дел,

призвать спецпредставителя ЕС по правам человека обратить внимание на ситуацию в Крыму и неподконтрольной правительству части восточной Украины (наконец вспомнили о Донбассе и хотя бы так провели связь с Крымом).

"Ну и не забыли поздравить Путина с открытием #WorldCup. Цитата: Calls on the EU to make a statement to condemn human rights violations in Russia and the attempt to hide them under the cover of the FIFA World Cup", - отметила Матвийчук.

При этом она указала, что не увидела в тексте ничего о допуске независимых врачей к политзаключенным, о необходимости мониторинга всех судебных заседаний, а не только в делах людей, которые занимаются правозащитной работой, о назначении спецдокладчика ЕС по вопросам оккупированного Крыма и Донбасса, чтобы этот вопрос всегда был в фокусе ЕС.

"Я тоже не могу обойти вниманием открытие чемпионата мира по футболу в России. Поэтому запощу эту прекрасную картинку. Путин получил первый гол!" - заявила она.

Напомним, 14 июня Европарламент принял резолюцию с призывом немедленно освободить Сенцова.