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Эксперт объяснил, почему семейный бизнес Рыбалки идет на обман потребителей

Эксперт объяснил, почему семейный бизнес Рыбалки идет на обман потребителей

Сергей Рыбалка

КИЕВ. 14 июня. УНН. Покупателей сегодня обманывают постоянно, и тот факт, что на это идет бизнес, подконтрольный народным депутатам, только демонстрирует полную бесконтрольность на потребительском рынке и вседозволенность. Об этом в комментарии УНН отметил заместитель исполнительного директора Совета потребителей Украины Михаил Шарков.

Так, АМКУ недавно поймал компанию ООО “Снэк Экспорт” (входит в семейный бизнес нардепа от РПЛ Сергея Рыбалки) на обмане потребителей. В комитете сообщили, что снеки производства компании на своих этикетках имели ложную информацию о составе продукта.

В частности, ООО “Снэк Экспорт” указывала на упаковках своей продукции информацию о наличии оригинальных ингредиентов в товаре, по типу настоящих сыров и соусов (в снеках). На самом деле компания использовала вкусовые и ароматические смеси, при этом распространяя неточные сведения о составе своего товара, пояснили в АМКУ.

“Вы знаете, у нас сегодня покупателя обманывают постоянно. Что делают украинские производители, чтобы оставлять низкие цены на те же сухарики — они делают такие „уловки“, как обманывают, что там есть натуральные соусы и сыры. Натуральная продукция стоит гораздо дороже, и ее просто бы не покупали. Покупатель сегодня несостоятельный, но нужно писать правду. Производители таким образом уменьшают себестоимость продукта. Еще красителей очень много добавляют. Сухарики не могут иметь натуральных сыров. Как и чипсы не могут производиться из натурального картофеля — какой натуральный картофель будет сохраняться в течение года?” — заметил по этому поводу Шарков.

Он также отметил, что причина такого явления во вседозволенности и маленьких штрафах за нарушения.

“Да, это своеобразный пример вседозволенности. На самом деле для нашего покупателя разницы нет — большая корпорация или маленькая компания — обманывать нельзя. Но они обманывали и будут обманывать, а дальше будут еще больше обманывать, так как себестоимость продукции должна оставаться низкой. Но я вам так скажу: 68 тыс. грн (штрафа, назначенного ООО „Снэк Экспорт“ — ред.) — это мизер для такой корпорации. Вы представьте, сколько они продукции продали. Это не штраф и они могут себе позволить. Заплатили 68 тыс. — а заработали они миллионы на этом. Малые штрафы — это основная проблема. Производители не боятся нарушать законодательство. Если бы за такие вещи привлекали к ответственности. За рубежом кстати еще и посадить за такое могут, в некоторых странах”, — резюмировал Шарков.

Напомним, ООО “Снэк Экспорт” пыталось в судах оспорить наложенный на них штраф АМКУ, однако проиграло.

Также напомним, флагманский бренд семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки — Semki — недавно перерегистрировали на новый оффшор.

Источник: УНН
Теги: Сергей Рыбалка
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