Дело по подрыву авто сотрудника СБУ Хараберюша направили в суд

КИЕВ. 14 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила следствие и направила в суд уголовное производство по подрыву в автомобиле в Мариуполе сотрудника СБУ Александра Хараберюша. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает УНН.

"При процессуальном руководстве прокуроров Главной военной прокуратуры 13.06.2018 Главным следственным управлением Службы безопасности Украины закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту террористического акта, совершенного 31.03.2017 в Мариуполе, в результате которого погиб заместитель начальника главного отдела контрразведки Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области полковник А.Хараберюш. 13.06.2018 обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что гражданка Украины по предварительному сговору с участниками террористической организации "ДНР", действуя по их указаниям и инструкциям, 31 марта 2017 года прикрепила самодельное взрывное устройство на магнитной основе к днищу автомобиля, которым пользовался погибший. Удостоверившись, что Хараберюш сел за руль указанного автомобиля и начал движение, обвиняемый осуществил звонок на номер оператора мобильной связи, установленный во взрывном устройстве, чем активировала его. В результате взрыва офицер погиб на месте происшествия.

Мотивами совершения этого террористического акта было прекращение эффективного выполнения потерпевшим своих служебных обязанностей в районе проведения АТО, а целью - запугивание населения Донецкой области и сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемой вручен обвинительный акт в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.258 (террористический акт, повлекший гибель человека) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование в отношении организаторов и других соучастников террористического акта продолжается.

Напомним, подозреваемая в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш, входила в центр специальных операций МГБ "ДНР".

Напомним 31 марта 2017 года полковника СБУ Александра Харабарюша подорвали в автомобиле.