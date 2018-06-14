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Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову до 6 августа

Суд продлил меру пресечения нардепу Полякову до 6 августа

Максим Поляков

КИЕВ. 14 июня. УНН. Соломенский районный суд Киева продлил действие процессуальных обязанностей в рамках пресечения в виде залога народному депутату Украины Максиму Полякову до 6 августа 2018 года. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

Согласно решению, суд удовлетворил ходатайство САП и продолжил обязанности для Полякова.

В частности, обязанностей только три, согласно которым нардеп должен прибывать к детективу, прокурору или в суд по первому требованию, сообщать об изменении места жительства и работы, а также не общаться с рядом лиц в рамках уголовного производства.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года НАБУ и САП завершили следствие по делу Полякова и Розенблатта и предоставили им и их защитникам материалы на ознакомление.

21 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева избрал народному депутату Максиму Полякову меру пресечения в виде залога в сумме 304 тысяч гривен.

Однако уже в сентябре суд засчитал в пользу государства его залог за невыполнения некоторых процессуальных обязанностей и определил новый залог в сумме 608 тыс. грн.

Стоит отметить, что с Полякова была снята часть основных обязанностей, а именно - носить браслет, сдать загранпаспорта, покидать пределы Украины и др.

Источник: УНН
Теги: суд, мера пресечения
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