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Россия предлагает посещение Сенцова не раньше 22 июня

Россия предлагает посещение Сенцова не раньше 22 июня

КИЕВ. 14 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сегодня прибыла на территорию РФ, чтобы осуществить мониторинговые визиты в места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного ВРУ по правам человека.

В Москве в офисе Уполномоченного РФ по правам человека состоялась встреча Людмилы Денисовой и руководителя аппарата Омбудсмена РФ. Во время встречи они обсудили детали поездки Людмилы Денисовой и возможность визитов Уполномоченного к политзаключенным - гражданам Украины, которых держат в России.

По словам омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там держится украинец Дмитрий Штыбликов.

"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том , чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - сообщила Людмила Денисова.

Кроме того, Уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николя Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.

По словам Людмилы Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, визит, политзаключенные
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