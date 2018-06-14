Россия предлагает посещение Сенцова не раньше 22 июня

КИЕВ. 14 июня. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сегодня прибыла на территорию РФ, чтобы осуществить мониторинговые визиты в места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Уполномоченного ВРУ по правам человека.

В Москве в офисе Уполномоченного РФ по правам человека состоялась встреча Людмилы Денисовой и руководителя аппарата Омбудсмена РФ. Во время встречи они обсудили детали поездки Людмилы Денисовой и возможность визитов Уполномоченного к политзаключенным - гражданам Украины, которых держат в России.



По словам омбудсмена, российская сторона предложила осуществить первый визит в город Омск в субботу, 16 июня. Там держится украинец Дмитрий Штыбликов.



"Вопрос с визитом к Олегу Сенцову остается открытым. Мы настаиваем на скорейшей поездке в город Лабытнанги (Тюменская область), где содержится Олег, а Россия предлагает возможную дату визита после 22 июня. Нас это категорически не устраивает! Мы будем дальше настаивать на том , чтобы мы поехали туда в ближайшие дни", - сообщила Людмила Денисова.



Кроме того, Уполномоченный отмечает, что сейчас проводится работа по возможному посещению журналиста Романа Сущенко, который содержится в СИЗО "Лефортово", и Николя Карпюка, который находится в тюрьме в городе Владимир.



По словам Людмилы Денисовой, переговоры с российской стороной продолжаются.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.