Украинка Килипко стала триумфатором легкоатлетического турнира в Финляндии

КИЕВ. 14 июня. УНН. Финляндия принимала традиционный международный легкоатлетический турнир Espoo Games. Одна из дисциплин завершилась победой украинки. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины, передает УНН.

Рекордсменка Украины и бронзовый призер чемпионата Европы в помещении Марина Килипко выиграла соревнования по прыжкам с шестом. Она со второй попытки преодолела 4,35 метров. 4,45 в этот раз покорить не удалось. Второй стала известная финская спортсменка, медалистка юниорских чемпионатов мира и Европы Вильма Мурти (4,25 м).

Отмечается, что Екатерина Климюк попробовала себя в роли пейсмейкера на дистанции 800 метров, где победила полька Анна Сабат (2:03,39 мин).

Как сообщал УНН, Килипко было признано лучшей легкоатлеткой Украины в феврале.