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ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% человек

ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% человек

КИЕВ. 14 июня. УНН. Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе не сдали 14,5% от общего количества участников, передает УНН со ссылкой на osvita.ua.

Экспертная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила порог "сдал/не сдал" для теста ВНО по украинскому языку и литературе, который в 2018 году будет равен 23 тестовым баллам.

"Количество участников ВНО, которые не сдали тест по украинскому языку и литературе составляет 14,5% от общего количества участников тестирования", - говорится в сообщении.

Все участники тестирования, результат которых равен или выше порога, смогут использовать полученные результаты при поступлении в учреждения высшего образования.

До 15 июня должны быть объявлены результаты тестирования.

Как сообщал УНН, ВНО по математике не сдали почти 19% участников.

Источник: УНН
Теги: ВНО, украинский язык
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