НКРЭКУ объявила новые тарифы на тепло и свет в Киеве

КИЕВ. 14 июня. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 14 июня одобрила проект постановления об установлении тарифов на производство тепловой энергии КП “Киевтеплоэнерго” и отпуск электрической энергии и для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.

“Обращаем внимание, указанное постановление устанавливает тарифы для ”Киевтеплоэнерго“ на производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6”, — говорится в сообщении.

Планируется, что с 1 августа 2018 для “Киевтеплоэнерго” вступят в силу следующие тарифы:

• на отпуск электрической энергии — 182,91 коп./КВт∙ч.;

• на производство тепловой энергии для предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды — 784,58 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления религиозным организациям услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды — 477,19 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для предоставления услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды учреждениям, финансируемым за счет государственного и местных бюджетов — 1187,20 грн / Гкал;

• на производство тепловой энергии для нужд других потребителей — 1186,56 грн / Гкал.

В соответствии с порядком формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды (постановление НКРЭКУ (от 24.03.2016 № 377) стоимость тепловой энергии включает в себя стоимость ее производства, транспортировки и снабжения.

Отметим, что первое повышение тарифов на тепловую энергию на 40% произошло с 1 июля 2014 года. Тогда стоимость 1 Гкал поднялась с 248,65 грн / Гкал до 295,17 грн / Гкал. Следующее повышение до 537,2 грн / Гкал состоялось в 2015 году. В три раза тарифы повысились в июле 2016 года — до 1414,45 грн / Гкал.

В целом в Украине с 2014 по 2017 год стоимость теплоснабжения для бытовых потребителей выросла почти в четыре раза — с 375,3 до 1414,45 грн за 1 Гкал, снизившись в 2018 году до 1355,83 грн / Гкал.

Примечательно, что с августа 2010 года по 2014 год коммунальные тарифы в Украине не повышались.