По результатам финансовых отчетов партий составлено 129 админпротоколов - НАПК

КИЕВ. 14 июня. УНН. В 2018 году по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в судебные органы 129 административных протоколов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

Из них 82 протоколов составлено по статье 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП) - нарушение порядка представления финансового отчета о поступлении и использовании средств избирательного фонда, отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. По статье 212-15 КУоАП - нарушение порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, составлен 41 протокол. Еще 6 протоколов составлено по статье 188-46 КУоАП - невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства.

Одними из самых распространенных нарушений, зафиксированных Национальным агентством по результатам анализа отчетов партий, является непредставление отчетов местных организаций и информации об их имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, нарушение сроков представления Отчета политической партии, непредставление отчета политической партии и непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления в Национальное агентство.

В настоящее время решениями Национального агентства утверждено 167 выводов о результатах анализа отчетов политических партий за I квартал 2018 года. Выводы по остальным 104 отчетам партий будут рассматриваться на следующих заседаниях Национального агентства: в случае обнаружения в отчетах политических партий признаков нарушения требований законодательства, является основанием для привлечения к административной ответственности, будут составлены протоколы об административных правонарушениях.

За I квартал 2018 года в Национальное агентство были поданы отчеты 271 политической партии.

Как сообщал УНН, две трети украинских политических партий не задекларировали никаких расходов в 2018 году. Это отражено в их отчетах об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года.