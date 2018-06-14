Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 14 июня 2018 16:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Конкурс в Антикоррупционный суд может быть объявлен уже в сентябре - ВККС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5550
Версия для печати

На саммите ЕС намерены подтвердить продление санкций против РФ

На саммите ЕС намерены подтвердить продление санкций против РФ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Лидеры ЕС поднимут на саммите в Брюсселе 28-29 июня вопрос о продлении экономических санкций против РФ, которое они намерены подтвердить. Об этом со ссылкой на пресс-службу Европейского совета сообщает ТАСС, передает УНН.

"Я ожидаю, что лидеры выразят политическую поддержку продлению санкций, связанных с Украиной и Крымом", - отметил представитель пресс-службы.

При этом он добавил, что в официальную повестку дня саммита тема санкций не входит, однако входит обсуждение последствий "дела Скрипаля".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.