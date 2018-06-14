На саммите ЕС намерены подтвердить продление санкций против РФ

КИЕВ. 14 июня. УНН. Лидеры ЕС поднимут на саммите в Брюсселе 28-29 июня вопрос о продлении экономических санкций против РФ, которое они намерены подтвердить. Об этом со ссылкой на пресс-службу Европейского совета сообщает ТАСС, передает УНН.

"Я ожидаю, что лидеры выразят политическую поддержку продлению санкций, связанных с Украиной и Крымом", - отметил представитель пресс-службы.

При этом он добавил, что в официальную повестку дня саммита тема санкций не входит, однако входит обсуждение последствий "дела Скрипаля".

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заверила, что санкции против России будут сохранены и расширены.