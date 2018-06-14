Порошенко о резолюции Европарламента: мир борется за каждого украинского политзаключенного

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины поблагодарили Европарламент за резолюцию по освобождению 70 украинских политзаключенных. Об этом они написали на своих страницах в соцсетях, передает УНН.

"Важная резолюция Европарламента с осуждением массовых нарушений Россией прав человека, в том числе и на временно оккупированных украинских территориях. Консолидированный мощный голос европарламентариев в защиту более 70 украинских политических заключенных, продолжает насильственно удерживать и пытать кремлевский режим", - написал Президент на своей странице в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что Украина и Мир помнят и борются за освобождение каждого украинского политзаключенного.

"Чемпионат мира по футболу в России мог бы стать хорошей возможностью для гуманитарных жестов, но, похоже, права человека не входят в жизненные интересы Кремля", - отметил он.

В свою очередь Павел Климкин в Twitter также поблагодарил Европарламент за принятую резолюцию.

"Благодарен Европарламенту за принятую резолюцию по России, прежде всего по освобождению Сенцова и других политзаключенных. Симолично, что внимание к нарушению прав человека Россией привлечено в день открытия ЧМ по футболу. Только общим давлением сможем заставить РФ освободить более 70 политзаключенных", - подчеркнул он.

Напомним, Европарламент принял резолюцию с призывом незамедлительно освободить Сенцова.