"Нафтогаз" потребует отмены решения о приостановлении взыскания долгов "Газпрома"

КИЕВ. 14 июня. УНН. “Нафтогаз” предоставит контраргументы для отмены решения о приостановлении процедуры взыскания долгов “Газпрома”. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.

“Нафтогаз Украины” получила сообщение о том, что апелляционный суд округа Свеа, который рассматривает апелляционные жалобы ОАО “Газпром” на арбитражные решения в делах с “Нафтогазом”, на этой неделе вынес решение о приостановлении исполнения решения арбитража. Решение является временным. Компания в ближайшее время представит суду свои развернутые объяснения и контрагрументы и ожидает, что, учитывая их, суд отменит решение о приостановлении“, — говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” подчеркнули, что решение было принято судом без вызова “Нафтогаза” и, соответственно, без учета объяснений и аргументов, которые были бы представлены компанией, если бы суд сообщил о наличии такого ходатайства “Газпрома” и рассмотрения судом этого вопроса.

“Решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в различных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы “Газпрома”. Оно не приводит к отмене решений Арбитража и не дает “Газпрому” возможности требовать у “Нафтогаза” возвращения 2,1 млрд долл., уже зачисленных решением Арбитража в качестве компенсации “Нафтогазу”, — добавили в компании.

Напомним, в “Газпроме” сообщили, что решением суда “Нафтогаз” лишили оснований для ареста активов “Газпрома” за рубежом.