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Неизвестные в Одесской области связали и ограбили семью

Неизвестные в Одесской области связали и ограбили семью

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Одесской области группа неизвестных лиц ворвалась в дом, связала и избила его жителей, после чего украла деньги и исчезла. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"Сегодня в 6 утра в полицию поступило сообщение о том, что четверо неизвестных в масках, путем взлома оконных решеток, проникли в дом жителей с. Каролино-Бугаз. Злоумышленники связали и избили хозяев. После чего похитили денежные средства и скрылись с места происшествия. Пострадавшие с многочисленными травмами госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят мероприятия по установлению личностей злоумышленников и привлечению их к ответственности.

Напомним, в Киевской области трое рецидивистов ограбили таксиста, который их подвозил.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ограбление, полиция
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