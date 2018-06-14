Украина выполнила экологические обязательства в рамках Восточного партнерства почти на 70%

КИЕВ. 14 июня. УНН. Министерство экологии и природных ресурсов Украины выполнило положения Люксембургской декларации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата на 68%. Такие данные обнародовали независимые эксперты (при поддержке Европейского Союза) в аналитическом докладе о выполнении Украиной положений Люксембургской декларации, определяющей цели из надлежащего экологического управления для стран Восточного партнерства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Эффективность реализации экологической политики оценивалась по критериям: открытость (прозрачность), участие общественности в разработке и принятии решений, подотчетность, эффективность и согласованность.



В частности, самый высокий балл Минприроды получило за подотчетность - 70% выполнения. Кроме того, эксперты поставили Министерству высокую оценку за прозрачность, которую удалось обеспечить, в частности, благодаря доступу к наборам открытых данных, поскольку некоторые из которых публикуются впервые.



Также авторы отчета отметили, что Министерство активно использует различные средства коммуникации и разъясняет свою деятельность гражданам и органам государственной власти, касающимся сферы окружающей среды. В частности, Министерство придерживается прозрачности там, где этого не требуют процедуры или законодательство.



Авторы исследования также акцентируют внимание, что Украина для проведения европейских реформ в сфере охраны окружающей среды необходимо сформировать целостное видение надлежащего экологического управления в диалоге с общественностью и другими заинтересованными сторонами.



Как сообщал УНН, Национальной стратегией управления отходами предусмотрено увеличение переработки твердых бытовых отходов до 70% к 2030 году.