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Четверг, 14 июня 2018, 15:54 • Тоня Туманова • 8655
Президент направил в ВСП законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"
Петр Порошенко
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда "в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Ранее УНН сообщал, что Порошенко на этой неделе планирует завершить разработку законопроекта об образовании АКС.
Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Антикоррупционном суде.
Источник: УНН