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Президент направил в ВСП законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"

Президент направил в ВСП законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"

Петр Порошенко

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда "в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Порошенко на этой неделе планирует завершить разработку законопроекта об образовании АКС.

Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Антикоррупционном суде.

Источник: УНН
Теги: законопроект, Петр Порошенко, Антикоррупционный суд
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