Президент направил в ВСП законопроект "Об образовании Высшего антикоррупционного суда"

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Украины Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Петр Порошенко направил в Высший совет правосудия проект Закона "Об образовании Высшего антикоррупционного суда "в соответствии с процедурой, определенной частью 2 ст. 125 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что Порошенко на этой неделе планирует завершить разработку законопроекта об образовании АКС.

Напомним, Президент Порошенко подписал закон о Антикоррупционном суде.