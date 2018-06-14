В Чили произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 14 июня. УНН. Сегодня в Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 275 км к западу от населенного пункта Пуэрто-Чакабуко. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.



Напомним, ранее на севере Эквадора произошло землетрясение магнитудой 5,4. Подземные толчки были зафиксированы в 08:36 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от Котакачи в провинции Имбабура, очаг залегал на глубине 10 км.

Также во вторник, 22 мая, в Ираке произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 39 км к юго-западу от города Халабджа. Ядро землетрясения залегало на глубине 10 км.