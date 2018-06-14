Львов до конца года получит 150 новых автобусов и 30 подержанных трамваев

КИЕВ. 14 июня. УНН. Во Львове до конца года количество единиц общественного транспорта планируют увеличить: ожидают получить 150 новых автобусов, 30 подержанных трамваев и начать поставки 50 новых троллейбусов, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Как сообщил Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры, увеличение количества подвижного состава позволит решить вопрос по обеспечению перевозки пассажиров Львова.

"На 2018 год мы запланировали приобретение 50 трамваев, 40 троллейбусов и 100 больших автобусов. На 2019 - 30 трамваев, 40 троллейбусов и 150 больших автобусов.

Однако, по факту, в этом году ожидаем получить 30 применяемых трамваев, 50 новых троллейбусов и 150 новых автобусов", - отметил он.

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По его словам, первые 30 трамваев ожидают уже в августе этого года.

"Следующий проект, по 50 новых троллейбусов, идет по плану. Сейчас готовится тендерная документация. В ближайший месяц будем объявлять тендер. Тендер будет происходить по международным стандартам, победителя будем определять совместно с ЕБРР. Новые 150 автобусов будем покупать в лизинг. Ожидаем к концу года их получить и запустить на маршруты.

Соответственно, за последние 10 лет никто не приобрел столько подвижного состава сколько мы планируем купить в ближайшие 2 года. Ведь проблему транспорта мы знаем и готовы ее решать", - добавил Белый.