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Полиция Киева задержала преступную группу наркоторговцев

Полиция Киева задержала преступную группу наркоторговцев

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Во время санкционированных обысков работники управления противодействия наркопреступности обнаружили в Киеве трех фигурантов с 30 свертками с метадоном на общую сумму более 200 000 гривен. Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Киева.

Получив информацию по сбыту наркотических средств на территории столицы, работники управления противодействия наркопреступности провели две оперативные закупки у 32-летнего мужчины. Наркотические вещества он сбывал путем так называемых "закладок".

"Мы установили, что к распространению запрещенных веществ причастны еще двое женщин: 51-летняя харьковчанка, которая организовывала сбыт метадона на территории Киева, и ее 55-летняя сообщница, которая непосредственно занималась сбытом наркотиков. По месту их проживания в Днепровском районе столицы и в Киевской области мы провели санкционированные обыски, во время которых обнаружили более 20 000 гривен, фасованный метадон и электронные весы", - рассказал начальник второго межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУНП в г.. Киеве Александр Дыбов.

Запрещенные вещества правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. Женщину-организатора и 32-летнего наркосбытчика задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, запорожские полицейские провели ряд обысков на территории города и Киевской области, разоблачили распространителей психотропного веществ через Интернет, изъяли психотропное вещество и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению "амфетамина".

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, наркотики
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