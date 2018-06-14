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САП привлечет к суду зампрокурора за взятку 5 тысяч долларов

САП привлечет к суду зампрокурора за взятку 5 тысяч долларов

КИЕВ. 14 июня. УНН. В суд направлен обвинительный акт вместе с соглашениями о признании виновности в уголовном производстве по подозрению в получении взятки 5 тысяч долларов заместителя прокурора Винницкой области. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, передает УНН.

“8 июня этого года прокуроры САП утвердили и направили в суд обвинительный акт вместе с договорами о признании виновности в уголовном производстве по подозрению заместителя прокурора Винницкой области, адвоката и предпринимателя в получении неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства”, — говорится в сообщении.

Благодаря проведенным детективами НАБУ по материалам СБУ следственным действиям, было установлено, что указанные лица по предварительному сговору получили от заявителя 5 тысяч долларов США за содействие в непривлечении его к ответственности за самовольное занятие земельных участков.

При передаче денежных средств от адвоката заместителю прокурора области были задержаны на месте преступления.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Как отмечается, обвинительный акт по делу передали для судебного разбирательства в Винницкий городской суд 8 июня 2018 года.

Напомним, 13 июня в Черкасской области прокурор и адвокат попались на взятке 8000 долларов.

Источник: УНН
Теги: взятка, Винница и Винничина, прокурор, САП
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