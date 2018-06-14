Новости: Новости Мира
Четверг, 14 июня 2018, 16:17 • Ирина Матюшенко • 3285
Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре
Владимир Путин
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“В.Путин во время встречи с представителем Северной Кореи Ким Йон Намом попросил его передать приглашение лидеру КНДР посетить Россию в сентябре”, — говорится в сообщении.
Отметим, Ким Йон Нам является председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, который прибыл на открытие чемпионата мира по футболу.
Также, как сообщается, Путин поприветствовал встречу между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.
Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита в Сингапуре.
Источник: УНН