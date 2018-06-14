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Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре

Владимир Путин

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“В.Путин во время встречи с представителем Северной Кореи Ким Йон Намом попросил его передать приглашение лидеру КНДР посетить Россию в сентябре”, — говорится в сообщении.

Отметим, Ким Йон Нам является председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, который прибыл на открытие чемпионата мира по футболу.

Также, как сообщается, Путин поприветствовал встречу между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита в Сингапуре.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Ким Чен Ын
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