Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент России Владимир Путин пригласил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына посетить Россию в сентябре, передает УНН со ссылкой на Reuters.

“В.Путин во время встречи с представителем Северной Кореи Ким Йон Намом попросил его передать приглашение лидеру КНДР посетить Россию в сентябре”, — говорится в сообщении.

Отметим, Ким Йон Нам является председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, который прибыл на открытие чемпионата мира по футболу.

Также, как сообщается, Путин поприветствовал встречу между лидером КНДР и президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, 12 июня Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита в Сингапуре.